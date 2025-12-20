Assine
Hakimi se recupera a tempo para Copa Africana de Nações mas é dúvida para estreia de Marrocos

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/12/2025 14:14

O capitão e principal jogador da seleção marroquina, Achraf Hakimi, se recuperou de uma lesão no tornozelo e poderá jogar na Copa Africana de Nações, embora possa desfalcar sua equipe na partida de estreia contra a seleção de Comores, anunciou o técnico Walid Regragui neste sábado (20). 

"Tomarei a decisão amanhã (domingo), mas ele se recuperou muito bem. A lesão não foi simples", disse Regragui aos repórteres na véspera da partida de abertura do torneio. 

"Ele está pronto para atuar como titular, mas talvez não jogue", acrescentou o treinador. 

O lateral-direito do Paris Saint-Germain, eleito o Jogador Africano do Ano, machucou o tornozelo esquerdo em uma partida da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, em 4 de novembro, após uma entrada dura do jogador colombiano Luis Díaz. 

"Me sinto bem. Estou seguindo o programa que a equipe médica e o treinador prepararam para mim", disse Hakimi neste sábado.

Marrocos, o país anfitrião que espera voltar a conquistar a Copa Africana de Nações pela primeira vez desde 1976, enfrentará Mali e Zâmbia no Grupo A.

Na Copa do Mundo de 2026, a seleção marroquina será o primeiro adversário do Brasil no Grupo C, que também conta com Escócia e Haiti.

