Chelsea reage e arranca empate (2-2) na visita ao Newcastle
O Chelsea reagiu neste sábado (20) na visita ao Newcastle, após estar perdendo por 2 a 0, e conseguiu um empate em 2 a 2 pela 17ª rodada da Premier League.
No estádio St James' Park, dois gols do atacante alemão Nick Woltemade (4' e 20') colocaram os 'Magpies' em vantagem no primeiro tempo, levantando a torcida local.
Mas os londrinos reagiram na segunda etapa com gols de Reece James (49') e do atacante brasileiro João Pedro (66').
Os últimos 30 minutos da partida foram movimentados, com chances para ambos os lados, sendo a mais clara para o time da casa, em um chute forte do ponta-esquerda Harvey Barnes (85').
O ponto conquistado é insuficiente para os objetivos das duas equipes: o Chelsea (4º, 29 pontos) pode ficar a 10 pontos do líder Arsenal (36 pontos) caso os 'Gunners' vençam o Everton neste sábado, enquanto o Newcastle permanece no meio da tabela (11º, 23 pontos).
"Acho que, depois do primeiro tempo, eles merecíam vencer o jogo, com certeza. Do meu ponto de vista, depois do segundo tempo, nós merecemos vencer. Essa é a minha opinião", disse o técnico cdo Chelsea, Enzo Maresca.
"Depois do segundo gol que marcamos, tivemos três ou quatro chances claras de marcar mais um, mas, no geral, acho que o empate foi justo".
--- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Inglês (horário de brasília) e classificação:
- Sábado:
Newcastle - Chelsea 2 - 2
AFC Bournemouth - Burnley
Manchester City - West Ham
Wolverhampton - Brentford
Brighton - Sunderland
(14h30) Tottenham - Liverpool
(17h00) Everton - Arsenal
Leeds - Crystal Palace
- Domingo:
(13h30) Aston Villa - Manchester United
- Segunda-feira:
(17h00) Fulham - Nottingham
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Arsenal 36 16 11 3 2 30 10 20
2. Manchester City 34 16 11 1 4 38 16 22
3. Aston Villa 33 16 10 3 3 25 17 8
4. Chelsea 29 17 8 5 4 29 17 12
5. Crystal Palace 26 16 7 5 4 20 15 5
6. Manchester United 26 16 7 5 4 30 26 4
7. Liverpool 26 16 8 2 6 26 24 2
8. Sunderland 26 16 7 5 4 19 17 2
9. Everton 24 16 7 3 6 18 19 -1
10. Brighton 23 16 6 5 5 25 23 2
11. Newcastle 23 17 6 5 6 23 22 1
12. Tottenham 22 16 6 4 6 25 21 4
13. AFC Bournemouth 21 16 5 6 5 25 28 -3
14. Fulham 20 16 6 2 8 23 26 -3
15. Brentford 20 16 6 2 8 22 25 -3
16. Nottingham 18 16 5 3 8 17 25 -8
17. Leeds 16 16 4 4 8 20 30 -10
18. West Ham 13 16 3 4 9 19 32 -13
19. Burnley 10 16 3 1 12 18 33 -15
20. Wolverhampton 2 16 0 2 14 9 35 -26
