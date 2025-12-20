Lula pede 'coragem' à UE para assinar acordo comercial com Mercosul
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu neste sábado(20) aos líderes da União Europeia que tenham "coragem" para assinar o acordo com o Mercosul, depois que a assinatura foi adiada principalmente por reticências da França e da Itália.
"Sem vontade política e coragem dos dirigentes não será possível concluir uma negociação que já se arrasta por 26 anos", disse Lula durante uma cúpula com seus homólogos do Mercosul na cidade de Foz do Iguaçu.
Lula afirmou que está confiante de que a assinatura do pacto, inicialmente prevista para este sábado, ocorra em janeiro, como indicou a Comissão Europeia na quinta-feira.
