Pentágono diz ter atacado mais de 70 alvos em operação contra EI na Síria

19/12/2025 21:56

Aviões de combate, helicópteros de ataque e artilharia dos Estados Unidos atacaram mais de 70 alvos no centro da Síria nesta sexta-feira (19), informou o Pentágono, no âmbito de uma importante operação militar contra o grupo Estado Islâmico (EI).

O presidente Donald Trump descreveu a ofensiva como uma "represália muito séria" por um atentado recente que matou três americanos no país árabe.

"Vamos seguir perseguindo implacavelmente os terroristas que buscam causar dano aos americanos e a nossos parceiros em toda a região", disse o almirante Brad Cooper em comunicado.

