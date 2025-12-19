Assine
Trump diz que operação na Síria é 'represália muito séria' contra Estado Islâmico

19/12/2025 20:46

O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira (19) que o Exército americano lançou uma "represália muito séria" contra o Estado Islâmico (EI) na Síria, após um ataque desse grupo que causou a morte de três americanos.

"Por meio deste comunicado, anuncio que os Estados Unidos estão impondo retaliações muito severas, exatamente como prometi, aos terroristas assassinos responsáveis", afirmou Trump em sua rede Truth Social.

"Estamos atacando com muita força os redutos do Estado Islâmico na Síria, um lugar banhado de sangue que tem muitos problemas, mas que tem um futuro brilhante se o Estado Islâmico foi erradicado", escreveu.

overflay