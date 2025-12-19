Brest é eliminado da Copa da França por time da quarta divisão

O Brest, 11º colocado no Campeonato Francês e que disputou a Liga dos Campeões na temporada passada, foi eliminado da Copa da França nesta sexta-feira (19) pelo Avranches, da quarta divisão do país.

Foi a grande surpresa do dia que abriu a fase de 32-avos de final da "Coupe", que marca a entrada na competição das equipes da elite.

O Avranches, modesto clube da Normandia, abriu o placar aos 23 minutos com Nassim Sabihi, logo depois que o Brest ficou com dez jogadores após a expulsão de Julien Le Cardinal (21').

Apesar da inferioridade numérica, o Brest conseguiu empatar graças a Rémy Labeau-Lascary (34'), mas o placar permaneceu inalterado até o final do tempo regulamentar.

Na decisão por pênaltis, o erro de Romain Del Castillo na primeira cobrança foi fatal para o Brest, que, após perder por 5-4, tornou-se o primeiro time da Ligue 1 a ser eliminado da Copa da França nesta temporada.

Outra equipe da primeira divisão, o Angers, escapou por pouco do desastre, após um empate em 0 a 0, vencendo o Les Herbiers, também da quarta divisão, por 6-5 nos pênaltis.

O Lens, líder da Ligue 1, jogou em casa e venceu com tranquilidade o Feignies-Aulnoye, outro time de quarta divisão quarta divisão, por 3 a 1, com gols de Rayan Fofana (17'), Saud Abdulhamid (45+1') e Andrija Bulatovic (68').

O gigante do futebol francês, o Paris Saint-Germain, jogará no sábado contra o Vendée Fontenay, da quinta divisão.

-- Jogos com equipes da primeira divisão da fase de 32-avos de final da Copa da França (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Les Herbiers (4ª) - (+) Angers (1ª) 0 - 0 (5-6 nos pênaltis)

(+) Avranches (4ª) - Brest (1ª) 1 - 1 (5-4 nos pênaltis)

(+) Lens (1ª) - Feignies Aulnoye (4ª) 3 - 1

- Sábado:

(11h30) Biesheim (4ª) - Metz (1ª)

Lusitanos Saint-Maur (4ª) - Lille (1ª)

Gosier (6ª) - Lorient (1ª)

(14h00) Lyon-La Duchère (5ª) - Toulouse (1ª)

Raon-l'Étape (6ª) - Paris FC (1ª)

(17h00) Vendée Fontenay (5ª) - PSG (1ª)

- Domingo:

(10h45) Bourg-en-Bresse (3ª) - Olympique de Marselha (1ª)

Nice (1ª) - Saint-Étienne (2ª)

Auxerre (1ª) - Monaco (1ª)

Strasbourg (1ª) - Dunkerque (2ª)

Concarneau (3ª) - Nantes (1ª)

(13h30) Le Havre (1ª) - Amiens (2ª)

Rennes (1ª) - Les Sables Vendée (5ª)

(17h00) Lyon (1ª) - St Cyr Collonges au Mont d'Or (6ª)

(+): classificados para a próxima fase.

