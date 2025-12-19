EUA anuncia operação contra o EI na Síria em resposta a ataque

As forças dos Estados Unidos lançaram uma operação contra o grupo Estado Islâmico (EI) na Síria, em resposta a um ataque em Palmira que matou três americanos, anunciou o comandante do Pentágono, Pete Hegseth nesta sexta-feira (19).

"As forças dos Estados Unidos iniciaram na Síria a OPERAÇÃO ATAQUE HAWKEYE para eliminar combatentes do EI, infraestrutura e locais de armamento, em resposta direta ao ataque de 13 de dezembro contra forças americanas", publicou Hegseth no X.

