Relação com Venezuela é 'intolerável' e 'nada impedirá' EUA de aplicar bloqueio, diz Rubio

A relação atual entre os Estados Unidos e a Venezuela "é intolerável" e deve mudar, e "nada vai impedir" as forças destacadas no Caribe de aplicar o bloqueio contra navios petroleiros sancionados, afirmou nesta sexta-feira (19) o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

O chefe da diplomacia americana não confirmou, no entanto, se Washington prepara medidas militares mais drásticas.

A crise mais séria em décadas entre os Estados Unidos e a América Latina não dá sinais de que será resolvida em breve nem de forma abrupta, pelo menos não de forma voluntária por Washington, segundo as declarações de Rubio.

O apoio russo ao governo de Nicolás Maduro não é uma preocupação, uma vez que Moscou está ocupada com a guerra na Ucrânia, afirmou o secretário, em entrevista coletiva concedida em inglês e espanhol no Departamento de Estado.

Em meio a uma campanha militar sem precedentes contra o narcotráfico no Caribe e no Pacífico, Rubio advertiu que os Estados Unidos "não podem" e não vão assinar nenhum "acordo de paz" com os grupos que enviam drogas para o país.

Em entrevista concedida hoje à rede NBC, Trump disse que não descarta uma guerra com Caracas, mas não informou se deseja derrubar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro: "Ele sabe exatamente o que eu quero. Sabe melhor do que ninguém."

Na coletiva de imprensa, o chefe da diplomacia americana não esclareceu se Washington busca uma mudança de regime em Caracas nem se as forças destacadas na região estariam fazendo planos a esse respeito.

Diante do nível de tensão entre os dois países, Brasil e México se ofereceram publicamente como mediadores, o que Rubio agradeceu.

- Rússia ocupada -

"Está claro que o status quo atual com o regime venezuelano é intolerável para os Estados Unidos", disse Rubio. "Não há nada que vá impedir nossa capacidade de aplicar as leis americanas em termos de navios que foram sancionados", ressaltou, ao ser questionado sobre o anúncio de Caracas de que sua Marinha vai escoltar os petroleiros no Caribe.

Trump anunciou um "bloqueio" de "todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela". Os navios escoltados pelas forças venezuelanas até o momento não estavam sob sanções, disse Rubio.

O último bloqueio naval no Caribe ocorreu em outubro de 1962, quando os Estados Unidos enviaram navios para impedir que a União Soviética transportasse mísseis para Cuba. A crise militar e diplomática foi resolvida com negociações diretas entre Washington e Moscou.

Trump conversou por telefone com Maduro, mas Rubio não revelou o conteúdo da conversa. O presidente "mostrou que está disposto a conversar com qualquer pessoa", o que inclui o colombiano Gustavo Petro, que o secretário descreveu como um "presidente incomum" e "não muito estável em seus pronunciamentos".

- 'Não vou especular' -

Rubio insistiu em que Washington acredita que "o regime de Maduro é ilegítimo, e que sua cooperação com esses grupos terroristas em nossa região, incluindo suas próprias atividades terroristas, são uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos".

Questionado se desejavam especificamente a queda do governo venezuelano, o secretário respondeu: "Não vou especular."

Sobre Petro e sua troca de acusações com Trump, Rubio comentou: "Não vamos permitir que qualquer problema que exista com um indivíduo prejudique uma relação tão importante."

"Conversamos com qualquer pessoa. Infelizmente, Petro é uma pessoa não muito estável em seus pronunciamentos", criticou o secretário. Aqueles que não colaborarem com os objetivos de segurança nacional dos Estados Unidos não ficarão isentos de críticas, acrescentou.

"Isso não é uma questão de esquerda ou de direita, trata-se de ter alguém que coopere com os Estados Unidos", ressaltou Rubio.

jz/mel/lb/rpr