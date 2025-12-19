Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Dortmund vence 'Gladbach' no duelo entre Borussias e sobe para vice-liderança do Alemão

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/12/2025 19:34

compartilhe

SIGA

Com um gol logo no início do jogo marcado pelo atacante Julian Brandt, o Borussia Dortmund venceu o Borussia Mönchengladbach por 2 a 0 na sexta-feira (19), na abertura da 15ª rodada do Campeonato Alemão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com a vitória, o Dortmund sobe provisoriamente para a vice-liderança com 32 pontos, ultrapassando o RB Leipzig (3º, 29 pts), que no sábado recebe o Bayer Leverkusen (4º, 26 pts) no jogo mais aguardado do fim de semana na Bundesliga, que se despede de 2025 nesta rodada.

O time auri-negro também se coloca a seis pontos do líder isolado, o Bayern de Munique, que no domingo visita o Heidenheim com a possibilidade de garantir o título simbólico de campeão do primeiro turno.

Nesta sexta-feira, no Signal Iduna Park, o Borussia Dortmund começou a construir a vitória logo aos dez minutos, quando Brandt emendou de primeira um cruzamento de Niklas Süle na segunda trave.

Após dominar amplamente nos primeiros 30 minutos, o Dortmund relaxou na reta final antes do intervalo, mas voltou a ser claramente superior no segundo tempo.

Apesar disso, não conseguiu liquidar a atura até os momentos finais, quando Maximilian Beier fez 2 a 0 nos acréscimos (90'+7).

Para o 'Gladbach', a derrota deixa a equipe estacionada em 11º na tabela, mais próximo da zona de rebaixamento do que da classificação para as copas europeias.

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   B. Dortmund - B. Mönchengladbach      2 - 0

  

   - Sábado:

   (11h30) Colônia - Union Berlin             

           Augsburg - Werder Bremen           

           Wolfsburg - Freiburg               

           Stuttgart - Hoffenheim             

           Hamburgo - Eintracht Frankfurt     

   (14h30) RB Leipzig - Bayer Leverkusen      

  

   - Domingo:

   (11h30) Mainz - St Pauli                   

   (13h30) Heidenheim - Bayern de Munique     

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       38  14  12   2   0  51  11  40

    2. Borussia Dortmund       32  15   9   5   1  26  12  14

    3. RB Leipzig              29  14   9   2   3  29  16  13

    4. Bayer Leverkusen        26  14   8   2   4  30  19  11

    5. Hoffenheim              26  14   8   2   4  29  20   9

    6. Stuttgart               25  14   8   1   5  25  22   3

    7. Eintracht Frankfurt     24  14   7   3   4  29  29   0

    8. Union Berlin            18  14   5   3   6  19  23  -4

    9. Freiburg                17  14   4   5   5  21  23  -2

   10. Colônia                 16  14   4   4   6  22  23  -1

   11. B. Mönchengladbach      16  15   4   4   7  18  24  -6

   12. Werder Bremen           16  14   4   4   6  18  28 -10

   13. Wolfsburg               15  14   4   3   7  20  24  -4

   14. Hamburgo                15  14   4   3   7  15  24  -9

   15. Augsburg                13  14   4   1   9  17  28 -11

   16. St Pauli                11  14   3   2   9  13  26 -13

   17. Heidenheim              11  14   3   2   9  13  30 -17

   18. Mainz                    7  14   1   4   9  13  26 -13

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tba/jld/dr/raa/cb

Tópicos relacionados:

fbl ger

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay