Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Wall Street fecha em alta por recuperação das tecnológicas

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/12/2025 19:22

compartilhe

SIGA

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (19), impulsionada por um interesse renovado nas grandes tecnológicas graças a uma série de boas notícias no setor dos semicondutores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O índice tecnológico Nasdaq avançou 1,31%, o Dow Jones subiu 0,38% e o amplo S&P 500 ganhou 0,88%.

"Os investidores buscam terminar o ano de 2025 com chave de ouro investindo em ações de tecnologia", indicou José Torres, da Interactive Brokers. 

"Eles reagiram positivamente aos resultados financeiros da Micron, que contribuíram para acalmar um mercado um tanto instável", comentou à AFP Patrick O'Hare, da Briefing.com. 

Os papéis da fabricante de semicondutores dispararam após a publicação de seus resultados trimestrais na quarta-feira e de previsões financeiras muito acima das expectativas.

A gigante dos data-centers Oracle também fechou com um crescimento notável após confirmar sua participação na nova empresa que reunirá as atividades do TikTok nos Estados Unidos.

"As ações de capitalização muito alta voltam a mostrar dinamismo", comentou Patrick O'Hare.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ni/nth/lb/dga/cjc/rpr

Tópicos relacionados:

acoes bolsa eua mercado nyse semicondutores tecnologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay