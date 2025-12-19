Assine
Internacional

Conselho de Segurança da ONU estende por um ano missão de paz na RD do Congo

19/12/2025 18:47

O Conselho de Segurança das Nações Unidas decidiu nesta sexta-feira (19), por unanimidade, prorrogar por mais um ano a missão de manutenção de paz na República Democrática do Congo, onde continuam as tensões no leste do país.

Conhecida como MONUSCO e composta por 11.500 efetivos, esta é uma das operações dos capacetes azuis que é apoiada pelos Estados Unidos sob o governo de Donald Trump, cuja administração tentou impulsionar um acordo de paz entre a República Democrática do Congo e Ruanda.

A resolução da ONU estende "até 20 de dezembro de 2026 o mandato da MONUSCO".

Em 12 de dezembro, o embaixador dos Estados Unidos na ONU acusou Ruanda, que apoia o grupo armado M23 no conflito no leste da República Democrática do Congo, de levar a região para a guerra.

Rico em recursos naturais, o leste da República Democrática do Congo é palco de um conflito armado há três décadas.

Mas a violência se intensificou em janeiro, quando o M23 capturou amplas áreas de território, incluídas as cidades de Goma e Bukavu.

Os líderes dos dois países africanos firmaram um acordo de paz em Washington no início deste mês junto ao presidente Trump, mas os combates prosseguiram.

