Rubio diz que status quo EUA-Venezuela é 'intolerável' e minimiza apoio da Rússia

A atual relação entre Estados Unidos e Venezuela "é intolerável" e deve mudar, e o apoio russo ao governo de Nicolás Maduro não é preocupante porque Moscou está com "as mãos cheias" com a guerra na Ucrânia, disse o secretário de Estado americano, Marco Rubio, nesta sexta-feira (19).

"Está claro que el status quo atual com o regime venezuelano é intolerável para os Estados Unidos", disse Rubio durante uma coletiva de imprensa.

Washington "não está preocupado com uma escalada com a Rússia no que diz respeito à Venezuela", pois "estão com as mãos ocupadas na Ucrânia", assegurou.

Os Estados Unidos lançaram em setembro uma campanha militar sem precedentes de ataques contra supostas lanchas operadas pelo narcotráfico no Caribe e no Pacífico, que deixaram mais de uma centena de mortos.

Na semana passada, as tensões aumentaram com a apreensão pelos americanos de um petroleiro que era submetido a sanções, em frente à costa da Venezuela.

Caracas qualificou esta operação como um "roubo descarado" e o líder venezuelano, Nicolás Maduro, recebeu por telefone o apoio de seu par russo, Vladimir Putin.

Rubio assegurou que dava este apoio "por certo", mas diminuiu a importância da intervenção diplomática de Moscou, um dos mais destacados aliados de Caracas.

