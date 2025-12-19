Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA 'não permitirá' prejuízos na relação com a Colômbia, diz Rubio

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/12/2025 18:37

compartilhe

SIGA

Os Estados Unidos "não permitirão" que a relação com a Colômbia seja prejudicada por "qualquer problema" com o presidente Gustavo Petro, declarou o secretário de Estado, Marco Rubio, em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (19).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Não vamos permitir que qualquer problema que exista com um indivíduo prejudique uma relação tão importante", respondeu Rubio em espanhol ao ser questionado sobre a troca de acusações entre os presidentes, Donald Trump e Gustavo Petro.

"Nós conversamos com qualquer um, infelizmente, [Petro] é uma pessoa que não é muito estável em seus pronunciamentos", declarou o chefe da diplomacia americana, recordando em seguida: "seu mandato termina muito em breve".

"Isto não é uma questão de esquerda ou de direita, trata-se de ter alguém que coopere com os Estados Unidos", ressaltou. 

Questionado sobre se Trump poderia conversar com Petro, Rubio respondeu: "o presidente demonstrou que fala com qualquer um". 

Esta semana, o presidente colombiano acusou seu par americano de promover "desinformação" sobre o combate ao tráfico de drogas no país sul-americano.

Trump, que empreendeu uma campanha militar sem precedentes contra supostas embarcações de traficantes de drogas no Caribe e no Pacífico, declarou recentemente que Petro deveria "acordar", caso contrário, poderia ser "o próximo". 

Nos últimos meses, Washington retirou da Colômbia a certificação de país aliado na luta contra as drogas, impôs sanções contra Petro e seus aliados e chegou a apontar o presidente colombiano como líder do narcotráfico, sem apresentar provas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jz/ad/yr/mvv

Tópicos relacionados:

colombia conflito diplomacia eua politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay