EUA 'não permitirá' prejuízos na relação com a Colômbia, diz Rubio

Os Estados Unidos "não permitirão" que a relação com a Colômbia seja prejudicada por "qualquer problema" com o presidente Gustavo Petro, declarou o secretário de Estado, Marco Rubio, em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (19).

"Não vamos permitir que qualquer problema que exista com um indivíduo prejudique uma relação tão importante", respondeu Rubio em espanhol ao ser questionado sobre a troca de acusações entre os presidentes, Donald Trump e Gustavo Petro.

"Nós conversamos com qualquer um, infelizmente, [Petro] é uma pessoa que não é muito estável em seus pronunciamentos", declarou o chefe da diplomacia americana, recordando em seguida: "seu mandato termina muito em breve".

"Isto não é uma questão de esquerda ou de direita, trata-se de ter alguém que coopere com os Estados Unidos", ressaltou.

Questionado sobre se Trump poderia conversar com Petro, Rubio respondeu: "o presidente demonstrou que fala com qualquer um".

Esta semana, o presidente colombiano acusou seu par americano de promover "desinformação" sobre o combate ao tráfico de drogas no país sul-americano.

Trump, que empreendeu uma campanha militar sem precedentes contra supostas embarcações de traficantes de drogas no Caribe e no Pacífico, declarou recentemente que Petro deveria "acordar", caso contrário, poderia ser "o próximo".

Nos últimos meses, Washington retirou da Colômbia a certificação de país aliado na luta contra as drogas, impôs sanções contra Petro e seus aliados e chegou a apontar o presidente colombiano como líder do narcotráfico, sem apresentar provas.

