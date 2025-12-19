Rubio diz que 'nada impedirá' que EUA aplique bloqueio a petroleiros no Caribe
Os Estados Unidos farão cumprir suas leis e "nada impedirá" que Washington aplique o bloqueio contra petroleiros sancionados no Caribe, declarou, nesta sexta-feira (19), o secretário de Estado americano, Marco Rubio, durante uma coletiva de imprensa.
"Não existe nada que vá impedir nossa capacidade de aplicar as leis dos Estados Unidos em termos de navios que estão sancionados", disse, ao ser perguntado sobre o anúncio de Caracas de que sua Marinha vai escoltar os petroleiros no Caribe.
O governo do presidente americano, Donald Trump, aumentou a pressão sobre Caracas ao apreender um petroleiro submetido a sanções e sua carga na semana passada, e o republicano anunciou em seguida um "bloqueio" contra "todos os petroleiros sancionados que entrem e saiam da Venezuela".
