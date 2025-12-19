Tenista suíço Stan Wawrinka anuncia que irá se aposentar no final de 2026

O tenista suíço Stan Wawrinka, de 40 anos, anunciou nesta sexta-feira (19) que vai se aposentar no final da temporada 2026.

"Todo livro precisa de um final. Chegou a hora de escrever o capítulo final da minha carreira como tenista profissional", escreveu o três vezes campeão de Grand Slam em sua conta do Instagram.

Na mesma publicação, Wawrinka acrescentou que 2026 será seu "último ano no circuito".

"Ainda quero superar meus limites e terminar essa jornada da melhor maneira possível".

Stan 'The Man' foi campeão do Aberto da Austrália em 2014, de Roland Garros em 2015 e do US Open em 2016, num contexto de domínio indiscutível do chamado 'Big 3': o suíço Roger Federer, o espanhol Rafael Nadal e o sérvio Novak Djokovic.

Wawrinka conquistou 16 títulos no circuito da ATP, o último em Genebra, em 2017. No auge de sua carreira, chegou a ser o número 3 do mundo, em janeiro de 2014. Atualmente, ocupa a 157ª posição no ranking.

O veterano suíço, conhecido por seu backhand de uma mão, é o quarto tenista em atividade com mais vitórias (582) no circuito, logo atrás do francês Gaël Monfils (583), que também anunciou sua aposentadoria no final da temporada 2026.

Wawrinka também foi campeão olímpico nas duplas ao lado de Federer nos Jogos de Pequim-2008 e da Copa Davis pela Suíça em 2014.

Segundo a ATP, ele deve chegar a Perth no início de janeiro para começar sua última temporada.

