Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

ONU critica últimas sanções dos EUA contra magistrados do TPI

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/12/2025 18:37

compartilhe

SIGA

A ONU criticou os Estados Unidos nesta sexta-feira (19) por intensificar as "represálias" contra as instituições internacionais, depois que o governo do presidente Donald Trump impôs sanções a outros dois juízes do Tribunal Penal Internacional (TPI) por uma investigação sobre Israel.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os juízes sancionados pelos Estados Unidos na quinta-feira, Gocha Lordkipanidze, da Geórgia, e Erdenebalsuren Damdin, da Mongólia, haviam votado, no início desta semana, a favor de rejeitar um recurso de Israel contra uma investigação por crimes de guerra na Faixa de Gaza.

Os Estados Unidos já haviam sancionado nove magistrados e procuradores do TPI por suas investigações sobre supostos crimes de guerra israelenses.

"O anúncio de ontem de sanções americanas contra outros dois juízes [...] representa uma nova intensificação das represálias contra as instituições internacionais", declarou o Escritório de Direitos Humanos da ONU nesta sexta-feira.

As sanções dos Estados Unidos estão relacionadas à decisão do tribunal de emitir mandados de prisão em novembro de 2024 contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant, por crimes de guerra e e de lesa-humanidade.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou em comunicado na quinta-feira que os magistrados recém-sancionados haviam votado no início desta semana a favor de manter estas ordens.

"Esse tipo de ataque contra juízes, procuradores e especialistas da ONU vai contra o Estado de Direito e a administração da Justiça", declarou na sexta-feira o Escritório de Direitos Humanos da ONU.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

nl/phz/hgs/jvb/yr/rpr

Tópicos relacionados:

direitos eua israel onu tpi tribunal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay