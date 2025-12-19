Governo Trump começa a publicar documentos do caso Epstein

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos começou a publicar nesta sexta-feira (19) os aguardados registros da investigação sobre o explosivo caso do criminoso sexual Jeffrey Epstein, que morreu na prisão.

Espera-se que os arquivos lancem luz sobre as potenciais conexões do financista caído em desgraça com executivos de alto perfil, celebridades e políticos, incluindo o presidente Donald Trump.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cl/sms/mr/rpr