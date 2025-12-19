Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Acusados de assaltar forte militar na Venezuela são sentenciados à pena máxima

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/12/2025 14:58

compartilhe

SIGA

Um tribunal venezuelano sentenciou à pena máxima de 30 anos de prisão 23 pessoas acusadas de participação no assalto a um forte militar em 2017, informou uma ONG que acompanhou o caso nesta sexta-feira (19).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O grupo, formado por civis e três militares dissidentes, atacou o Forte Paramacay, no estado de Carabobo (centro-norte), em 6 de agosto deste ano.

Foram subtraídos do local 500 fuzis, além de baionetas, granadas e pistolas. Após enfrentarem os militares que faziam a segurança das instalações durante mais de três horas, dois dos atacantes foram mortos, oito foram detidos e o restante fugiu com as armas.

O grupo era comandado pelo ex-capitão da Força Armada Juan Carlos Caguaripano, que foi capturado pouco depois e consta na lista de condenados.

Caguaripano estava no exílio após ser expulso em 2014 da Força Armada por rebelião e traição. Ele já tinha voltado ao país no momento do ataque.

"A sentença foi dada em meio a um processo que descumpriu  as normas do devido processo em todas as suas partes", denunciou a ONG Justiça, Encontro e Perdão. "A severidade da condenação perde sua legitimidade moral quando não se sustenta em garantias processuais sólidas".

"Esta sentença não é um evento isolado, se inscreve em um padrão sistemático onde a forma jurídica se mantém apenas como uma fachada", acrescentou.

Do total, 17 já cumpriram oito anos de prisão à espera da sentença. O tribunal revogou um benefício de liberdade condicional contra outros seis que foram sentenciados igualmente à pena máxima.

O Ministério Público não respondeu de imediato a um pedido de comentários da AFP. 

Organizações de defesa dos direitos humanos denunciam com frequência violações do processo judicial nos casos políticos. A ONG especializada Fórum Penal contabiliza 902 "presos políticos", incluindo 174 militares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

afc/jt/nn/mvv/aa

Tópicos relacionados:

prisioneiros venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay