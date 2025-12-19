Assine
Internacional

Filho mais novo de Ibrahimovic assina com filial do Milan

19/12/2025 13:46

O filho mais novo do ex-atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, Vincent, de 17 anos, assinou contrato com a equipe filial do Milan, na qual jogará com seu irmão mais velho, Maximilian, anunciou o clube lombardo nesta sexta-feira (19).

"Vincent Zlatan Seger Ibrahimovic assinou seu primeiro contrato profissional. O meio-campista fará parte da equipe Milan Futuro, dedicada ao progresso e desenvolvimento de jovens talentos", explicou o clube em um breve comunicado.

O Milan Futuro compete na Serie D, a quarta divisão italiana, e ocupa a quarta colocação de seu grupo.

Depois de passar pela base do 'Rossonero', Vincent Ibrahimovic, que assim como o pai tem nacionalidade sueca, jogará ao lado de seu irmão mais velho, de 19 anos, que foi relacionado pela equipe principal do Milan para a semifinal da Copa da Itália, na derrota para o Napoli por 2 a 0, na quinta-feira. 

Desde que pendurou as chuteiras, em 2023, pelo Milan, Ibrahimovic trabalha como assessor do proprietário do clube, o empresário americano Gerry Cardinale.

O ex-atacante, que também passou por Paris Saint-Germain, Barcelona, Ajax, Juventus e Inter de Milão, marcou 93 gols em 163 jogos com a camisa do Milan, onde jogou de 2010 a 2012 e, posteriormente, de 2020 a 2023.

overflay