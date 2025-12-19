Assine
Internacional

Trump recorre contra ordem judicial que restabelece fundos para Harvard

AFP
AFP
Repórter
19/12/2025 13:10

O governo de Donald Trump recorreu de uma ordem judicial que restabeleceu fundos que havia cortado da Universidade de Harvard, a mais antiga dos Estados Unidos e uma das mais prestigiosas do mundo, por supostamente tolerar o antissemitismo e promover ideias da esquerda radical.

Harvard tem estado no centro da campanha do presidente americano contra as principais universidades do país após desafiar suas exigências de se submeter à supervisão de seu currículo, de seu corpo docente, da admissão de estudantes e da “diversidade de opiniões”.

Trump e seu governo tentaram congelar bilhões de dólares em fundos para a universidade e suas faculdades, o que prejudicou pesquisas vitais e inovações de alta tecnologia.

Em setembro, um juiz federal de Boston decidiu que a medida era em grande parte ilegal e ordenou a restituição dos recursos.

Em um breve documento judicial apresentado na noite de quinta-feira, os advogados do governo escreveram: “Os processados recorrem.” Mas ainda não foi marcada uma data para a audiência do recurso.

A administração Trump também instruiu as embaixadas americanas em todo o mundo a negar vistos a estudantes internacionais que pretendem frequentar a universidade sediada em Massachusetts.

Harvard processou o Departamento de Segurança Interna e outras agências para bloquear essas medidas, argumentando que são ilegais e inconstitucionais, e os tribunais as suspenderam temporariamente.

Os estudantes internacionais representaram 27% de todas as matrículas em Harvard durante o ano letivo de 2024-2025 e constituem uma importante fonte de receitas para a universidade.

