ONU anuncia fim da fome em Gaza, embora situação seja 'crítica'

AFP
AFP
19/12/2025 10:38

A fome terminou em Gaza, embora a maior parte da população do enclave costeiro palestino ainda enfrente altos níveis de insegurança alimentar e a situação seja "crítica", afirmou a ONU nesta sexta-feira (19).

"Após o cessar-fogo [entre o movimento islamista Hamas e Israel] declarado em 10 de outubro de 2025, a análise mais recente do IPC aponta para uma melhora significativa na segurança alimentar e nutricional", afirmou a Classificação Integrada das Fases da Segurança Alimentar (IPC, na sigla em inglês), uma agência das Nações Unidas com sede em Roma. 

No entanto, a maior parte da população da Faixa de Gaza continua "enfrentando altos níveis de insegurança alimentar", declarou o IPC. 

A situação, enfatizou a agência, é "crítica", apesar de "um melhor acesso às entregas alimentares humanitárias e comerciais". 

"Toda a Faixa de Gaza é considerada em estado de emergência (estágio 4 do IPC) até meados de abril de 2026. Nenhuma área está em situação de fome", o que corresponde ao estágio 5 do IPC, afirmou a agência da ONU. 

Segundo as suas projeções, que abrangem o período entre 1º de dezembro de 2020 e 15 de abril de 2026, "a situação continuará grave, com aproximadamente 1,6 milhão de pessoas enfrentando insegurança alimentar em nível de 'crise' ou pior", equivalente ao estágio 3 ou superior do IPC.

Tópicos relacionados:

conflito fome israel onu palestinos

