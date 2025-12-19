Assine
Alemanha acredita que acordo UE-Mercosul será assinado

AFP
AFP
Repórter
19/12/2025 09:38

O governo alemão declarou, nesta sexta-feira (19), que a assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul está praticamente garantida, apesar do adiamento anunciado no dia anterior em uma cúpula em Bruxelas. 

O tratado, que vem sendo negociado há 25 anos e criaria a maior zona de livre comércio do mundo, estava previsto para ser assinado neste sábado no Brasil, mas a data foi adiada depois que a Comissão Europeia não conseguiu o apoio de diversos países, entre eles França e Itália. 

Apesar disso, o governo alemão afirmou nesta sexta-feira que o acordo será assinado. 

"O chanceler Friedrich Merz está muito satisfeito, porque a questão não é mais se o acordo será assinado, mas quando", declarou o porta-voz adjunto do governo, Sebastian Hille, em uma coletiva de imprensa. 

Hille acrescentou que a assinatura poderá ocorrer "em duas ou três semanas", quando a UE estiver em condições de finalizar o acordo com os Estados-membros envolvidos.

Presidentes e ministros dos países do Mercosul se reúnem nesta sexta-feira em Foz do Iguaçu, no Paraná. 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cujo país detém a presidência rotativa do bloco, disse que transmitiria o pedido de adiamento da assinatura aos demais líderes do grupo para que decidam o que fazer.

alemanha governo mercosul ue

