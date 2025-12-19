Putin afirma que fim da guerra depende da Ucrânia e países ocidentais
O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira (19) que o fim da guerra depende da Ucrânia e dos países ocidentais, e indicou que não se considera "responsável" pelas mortes causadas pelo conflito, que já dura quase quatro anos.
"A bola está totalmente no campo do chefe do regime de Kiev e de seus apoiadores europeus", declarou Putin durante sua tradicional coletiva de imprensa de fim de ano.
"Não nos consideramos responsáveis pelas mortes, porque não fomos nós que começamos esta guerra", acrescentou o líder russo na coletiva de imprensa televisionada.
