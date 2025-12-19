Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Putin afirma que fim da guerra depende da Ucrânia e países ocidentais

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/12/2025 08:40

compartilhe

SIGA

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira (19) que o fim da guerra depende da Ucrânia e dos países ocidentais, e indicou que não se considera "responsável" pelas mortes causadas pelo conflito, que já dura quase quatro anos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A bola está totalmente no campo do chefe do regime de Kiev e de seus apoiadores europeus", declarou Putin durante sua tradicional coletiva de imprensa de fim de ano. 

"Não nos consideramos responsáveis pelas mortes, porque não fomos nós que começamos esta guerra", acrescentou o líder russo na coletiva de imprensa televisionada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/clr/meb/avl/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia paz russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay