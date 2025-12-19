Assine
Louvre reabre 'normalmente' após fim da greve

AFP
19/12/2025 08:40

O Louvre reabriu "normalmente" nesta sexta-feira (19), após os funcionários do museu mais visitado do mundo votarem pelo fim da greve que durou três dias em protesto contra as condições de trabalho e em meio à crise causada pelo espetacular roubo de joias em outubro. 

A famosa galeria de arte ficou completamente fechada na segunda-feira, no início da mobilização. Após o habitual fechamento semanal na terça-feira, o museu abriu parcialmente na quarta e quinta-feira para acomodar os inúmeros visitantes que aguardavam para entrar. 

A direção informou nesta sexta-feira que o museu estava aberto "normalmente". 

Os trabalhadores, que se reuniram em assembleia pouco antes, votaram por não continuar com a greve, mas mantiveram a convocação para a paralisação após as festas de fim de ano, devido aos "avanços insuficientes" nas negociações, disseram à AFP os sindicatos CGT e CFDT. 

A próxima assembleia de funcionários para decidir sobre a retomada da greve está marcada para 5 de janeiro. 

A mobilização ocorre em um contexto de crise no Louvre, que em 2024 recebeu quase nove milhões de visitantes, a maioria estrangeiros.

O museu está no centro das atenções desde o roubo espetacular de 19 de outubro, no qual quatro homens invadiram o local por uma janela e fugiram com diversas joias da Coroa, avaliadas em mais de 100 milhões de dólares (quase 550 milhões de reais), em apenas alguns minutos. 

A instituição também teve que fechar uma galeria em novembro devido à deterioração do prédio e sofreu um vazamento de água algumas semanas atrás, que danificou centenas de obras na Biblioteca de Antiguidades Egípcias.

