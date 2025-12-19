Assine
Ucrânia anuncia que recebeu 1.003 corpos da Rússia

Repórter
19/12/2025 08:28

A Ucrânia anunciou nesta sexta-feira (19) que recebeu da Rússia 1.003 novos corpos apresentados como de soldados ucranianos mortos em combate, o que eleva para mais de 16.000 o número de cadáveres entregues por Moscou desde o início do ano. 

"Repatriações aconteceram: 1.003 corpos foram devolvidos à Ucrânia, que, segundo a parte russa, pertencem a militares ucranianos", informou no Telegram o centro ucraniano responsável pelos prisioneiros de guerra.

Segundo o assessor da Presidência russa, Vladimir Medinski, Moscou recebeu, por sua vez, os restos mortais de 26 soldados russos entregues por Kiev.

A nova troca eleva para mais de 16.000 o número de corpos entregues pela Rússia à Ucrânia desde o começo do ano. A Ucrânia, por sua vez, devolveu centenas à Rússia no mesmo período.

As trocas de restos mortais de militares e de prisioneiros de guerra constituem os únicos âmbitos de cooperação entre os dois países, quase quatro anos após o início da invasão russa da Ucrânia.

