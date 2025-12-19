Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Putin celebra avanços das tropas russas na Ucrânia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/12/2025 06:54

compartilhe

SIGA

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, celebrou nesta sexta-feira (19) os recentes avanços territoriais do Exército do país na Ucrânia e afirmou que as tropas progridem em toda a frente de batalha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"As nossas tropas avançam por toda a linha de contato (...), o inimigo recua em todas as direções", declarou Putin no início da sua grande entrevista coletiva anual, exibida pela televisão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/avl/pc/fp

Tópicos relacionados:

conflito russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay