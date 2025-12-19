Putin celebra avanços das tropas russas na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, celebrou nesta sexta-feira (19) os recentes avanços territoriais do Exército do país na Ucrânia e afirmou que as tropas progridem em toda a frente de batalha.

"As nossas tropas avançam por toda a linha de contato (...), o inimigo recua em todas as direções", declarou Putin no início da sua grande entrevista coletiva anual, exibida pela televisão.

