Ex-presidente equatoriano Rodrigo Borja morre aos 90 anos

19/12/2025 06:19

O ex-presidente do Equador Rodrigo Borja morreu na quinta-feira (18) aos 90 anos, informou nas redes sociais o presidente Daniel Noboa.

Borja, que governou entre 1988 e 1992, enfrentou o primeiro levante indígena do país durante seu mandato e entregou títulos de propriedade de quase um milhão de hectares a comunidades indígenas. 

"Foi a primeira vez que um governo concedeu terras aos povos indígenas", lembrou Borja em uma entrevista à AFP em 2019.

Noboa expressou condolências pela morte do ex-presidente social-democrata. "Rodrigo Borja estará para sempre na memória do Equador. Hoje este país honra seu legado", escreveu o presidente em sua conta no X. 

As causas da morte não foram divulgadas.

O ex-presidente se afastou da vida pública para escrever uma enciclopédia política.

Borja foi preso durante seu período universitário por fazer oposição ao governo do presidente José María Velasco Ibarra.

