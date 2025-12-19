Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ataques americanos contra duas supostas 'narcolanchas' no Pacífico deixam cinco mortos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/12/2025 06:06

compartilhe

SIGA

O Exército dos Estados Unidos anunciou na quinta-feira a morte de cinco supostos "narcoterroristas" em dois ataques contra embarcações no Pacífico, o que eleva para 104 o número de vítimas desde o início da campanha antidrogas de Washington na região.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A inteligência confirmou que as embarcações transitavam por rotas conhecidas do narcotráfico no Pacífico Oriental e estavam envolvidas em operações de narcotráfico. Um total de cinco homens narcoterroristas morreram durante as ações", afirmou o Comando Sul em sua conta na rede social X.

Três pessoas morreram no primeiro ataque e duas na segunda embarcação, informou o Exército. 

Segundo uma contagem da AFP baseada nas informações oficiais, o número de mortos nos bombardeios dos Estados Unidos no Pacífico e no Caribe subiu para 104.

O governo do presidente Donald Trump não apresentou evidências de que as embarcações estariam envolvidas com o narcotráfico, o que provocou um intenso debate sobre o aspecto legal das operações.

A ONU, especialistas e ONGs questionam a legalidade das operações. 

Congressistas da oposição democrata, mas também da maioria republicana, consideram que o presidente não tem autoridade legal para ordenar os ataques. 

Contudo, a Câmara dos Representantes rejeitou na quarta-feira dois textos que buscavam regulamentar por lei as operações. No Senado, medidas similares também fracassaram. 

A campanha acontece no momento em que o governo dos Estados Unidos aumenta a pressão sobre o presidente venezuelano Nicolás Maduro, acusado de liderar uma rede de narcotráfico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-sla/sst/mel/lb/cr/fp

Tópicos relacionados:

ataques conflito eua medicamentos pacifico venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay