Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Suspeito de ataque a tiros em universidade dos EUA é encontrado morto

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/12/2025 00:10

compartilhe

SIGA

Um homem apontado como suspeito de ter cometido o ataque a tiros que deixou dois mortos e diversos feridos na Universidade Brown, nos Estados Unidos, foi encontrado morto, anunciaram as autoridades locais nesta quinta-feira (18).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O chefe de polícia da cidade de Providence, Oscar Perez, identificou o suspeito como um cidadão português de 48 anos e acrescentou aos jornalistas que "ele tirou a própria vida esta noite".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-sst/sla/rpr

Tópicos relacionados:

ataque crime eua tiros universidade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay