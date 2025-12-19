Suspeito de ataque a tiros em universidade dos EUA é encontrado morto
Um homem apontado como suspeito de ter cometido o ataque a tiros que deixou dois mortos e diversos feridos na Universidade Brown, nos Estados Unidos, foi encontrado morto, anunciaram as autoridades locais nesta quinta-feira (18).
O chefe de polícia da cidade de Providence, Oscar Perez, identificou o suspeito como um cidadão português de 48 anos e acrescentou aos jornalistas que "ele tirou a própria vida esta noite".
