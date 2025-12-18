Assine
UE chega a acordo para fornecer € 90 bi de ajuda para Ucrânia

AFP
AFP
18/12/2025 23:58

Os líderes europeus alcançaram um acordo na madrugada desta sexta-feira (19, data local) para desbloquear 90 bilhões de euros (R$ 583 bilhões) para ajudar a Ucrânia nos próximos dois anos, anunciou o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

"Chegamos a um acordo. Aprovou-se a decisão de conceder uma ajuda de 90 bilhões de euros à Ucrânia para 2026-2027", escreveu Costa na rede social X.

Os chefes de Estado e de governo dos 27 países da União Europeia se reuniram em uma cúpula em Bruxelas com um objetivo claro: definir uma solução para financiar a Ucrânia nos próximos dois anos.

Os europeus haviam se comprometido a garantir a maior parte do apoio financeiro e militar a Kiev, depois que Donald Trump decidiu fechar as torneiras americanas.

Mas as negociações sobre a melhor maneira de concretizar esse financiamento se prolongaram até altas horas da madrugada.

A opção preferida pela Alemanha e a Comissão Europeia, a de recorrer aos ativos russos congelados na Europa, foi descartada após quatro horas de debates entre os dirigentes, a portas fechadas e sem telefones.

Não obstante, o chanceler alemão, Friedrich Merz, mostrou-se satisfeito com o resultado da cúpula e assegurou que a União Europeia havia enviado uma "mensagem clara" ao presidente russo Vladimir Putin.

