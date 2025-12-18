Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Começa apuração que definirá vencedor das eleições em Honduras

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/12/2025 19:48

compartilhe

SIGA

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) de Honduras iniciou nesta quinta-feira (18) a apuração de algumas atas de votação que definirá o ganhador do pleito presidencial realizado em 30 de novembro, anunciou a entidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Esta recontagem de atas com "inconsistências" estava suspensa por denúncias de fraude de alguns partidos, que foram descartadas pela missão eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA).

"Com a presença de observadores nacionais e internacionais, inicia-se a apuração especial", indicou na rede social X a presidente do CNE, Ana Paola Hall.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str/axm/mel/rpr

Tópicos relacionados:

apuracao eleicoes honduras

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay