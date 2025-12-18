Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Confronto entre torcedores em estádio na Colômbia deixa quase 60 feridos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/12/2025 18:00

compartilhe

SIGA

Pelo menos 59 pessoas ficaram feridas em confrontos entre torcedores no estádio Anastasio Girardot, em Medellín, informaram as autoridades colombianas nesta quinta-feira (18).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na noite de quarta-feira, Atlético Nacional e Independiente Medellín, os dois clubes mais populares da cidade, se enfrentaram na final da Copa Colômbia.

A partida terminou com a vitória por 1 a 0 do Nacional, que se sagrou campeão após o empate em 0 a 0 no jogo de ida, disputado no último sábado.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram dezenas de torcedores invadindo o campo e atirando objetos uns nos outros. Alguns carregavam facas.

O esquadrão antidistúrbios interveio em meio ao caos.

O secretário de Segurança de Medellín, Manuel Villa, informou em um vídeo que 52 pessoas receberam atendimento médico, enquanto a polícia relatou que sete oficiais ficaram feridos.

Villa explicou que as autoridades estão tentando identificar os responsáveis usando imagens de câmeras de segurança. Se forem detidos, serão indiciados pelos crimes de "agressão" e "dano ao patrimônio público".

Canais de televisão denunciaram que seus jornalistas e outros funcionários foram agredidos. A Win Sports, emissora que transmite as partidas com exclusividade, afirmou em comunicado que precisou interromper a transmissão quando torcedores "atacaram" seus equipamentos técnicos.

A cerimônia de entrega de medalhas e do troféu ao Atlético Nacional não pôde acontecer. Após a situação ser controlada, o clube recebeu a taça já sem público no estádio, segundo informações da imprensa local.

"O que deveria ter sido uma festa terminou com arquibancadas vazias", lamentou em mensagem publicada no X a División Mayor (Dimayor), órgão que organiza os torneios do futebol colombiano.

O prefeito de Medellín, Federico Gutiérrez, chamou os autores dos distúrbios de "criminosos".

A violência no futebol colombiano deixou pelo menos 150 torcedores mortos desde 2008, de acordo com investigações independentes, na ausência de números oficiais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

das/ma/cb/rpr

Tópicos relacionados:

col fbl motim violencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay