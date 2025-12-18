Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Remo anuncia colombiano Juan Carlos Osorio como novo técnico

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/12/2025 17:26

compartilhe

SIGA

O Remo, que voltará à primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2026, anunciou a contratação do técnico colombiano Juan Carlos Osorio nesta quinta-feira (18).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Osorio, de 64 anos, estava livre no mercado desde março, quando deixou o Tijuana, do México. No Brasil, ele já teve passagens por São Paulo (2015) e Athletico-PR (2024).

"Que seja uma trajetória vitoriosa. Bem-vindo, professor!", publicou o Remo ao informar a chegada do treinador em nota oficial.

O clube paraense destacou a experiência de Osorio como técnico do México na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, em que a equipe foi eliminada pelo Brasil nas oitavas de final (2 a 0).

A diretoria azulina não divulgou detalhes sobre o contrato do treinador.

Juan Carlos Osorio chega ao Remo para substituir Guto Ferreira, que conduziu a equipe de volta à Série A depois de mais de 30 anos de ausência e não chegou a acordo por uma renovação de contrato para 2026.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

erc/app/ma/cb

Tópicos relacionados:

bra fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay