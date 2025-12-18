Assine
Internacional

Inter contrata técnico uruguaio Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro

Repórter
18/12/2025 17:26

O Internacional de Porto Alegre anunciou nesta quinta-feira (18) a contratação do técnico uruguaio Paulo Pezzolano para comandar a equipe em 2026.

O Inter teve um 2025 difícil, em que se salvou do rebaixamento para a Série B na última rodada do Campeonato Brasileiro, sob o comando de Abel Braga. Roger Machado e o argentino Ramón Díaz também treinaram a o Colorado na temporada.

Pezzolano, de 42 anos, assinou contrato até o final de 2026. Seu último clube foi o Watford, que o demitiu em outubro após um mau início na segunda divisão inglesa.

No Brasil, o uruguaio teve uma passagem de pouco mais de um ano pelo Cruzeiro, onde conquistou a Série B em 2022.

No ano seguinte, deixou o clube celeste para assumir o Valladolid da Espanha.

Tópicos relacionados:

