Internacional

Diplomatas da Ucrânia e da China conversam em Pequim sobre invasão russa

AFP
AFP
18/12/2025 17:03

O vice-ministro ucraniano das Relações Exteriores, Sergui Kislitsia, manteve, nesta quinta-feira (18), conversas na China - estreita aliada da Rússia - com um representante diplomático chinês sobre o conflito na Ucrânia.

Esse tipo de encontro entre representantes de Kiev e Pequim é pouco frequente, já que a China é acusada de facilitar a evasão das sanções ocidentais pela Rússia e de lhe dar apoio crucial por meio do fornecimento de componentes militares.

Kislitsia se reuniu com seu homólogo Liu Bin.

Ambos "confirmaram que o respeito mútuo à soberania e à integridade territorial constitui a base das relações entre a Ucrânia e a China", destacou o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia em um comunicado.

De forma mais moderada, o Ministério das Relações Exteriores chinês confirmou uma "troca de pontos de vista sobre a crise ucraniana" e conversas sobre a cooperação bilateral.

O representante ucraniano afirmou, ainda, que se reuniu com o embaixador americano em Pequim, David Perdue.

A China, um dos principais parceiros comerciais da Rússia, afirma manter uma posição neutra no conflito na Ucrânia, mas se abstém de condenar a ofensiva russa.

Pequim pede regularmente a abertura de negociações de paz e o respeito à integridade territorial de todos os países.

