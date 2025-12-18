Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Centro cultural Kennedy Center em Washington é renomeado Trump-Kennedy Center

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/12/2025 16:02

compartilhe

SIGA

O Kennedy Center, um centro de artes cênicas emblemático da capital dos Estados Unidos, passará a se chamar "Trump-Kennedy Center" em homenagem ao presidente Donald Trump, anunciou a porta-voz da Casa Branca nesta quinta-feira (18).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A direção do centro, da qual Trump expulsou democratas no início deste ano, votou a favor da mudança devido ao "trabalho incrível" do mandatário republicano na renovação da instituição, "não só do ponto de vista de sua reconstrução, mas também de suas finanças e sua reputação", afirmou Karoline Leavitt em uma mensagem no X.

aue/bpe/ad/mr/yr/mvv

Tópicos relacionados:

arte eua politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay