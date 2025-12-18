México oferece buscar saída pacífica para 'que não haja intervenção' dos EUA na Venezuela

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, ofereceu nesta quinta-feira (18) buscar uma solução pacífica para as tensões entre Estados Unidos e Venezuela, com a participação de países da América Latina e do mundo que queiram se somar ao esforço diplomático.

O presidente americano Donald Trump ordenou nesta semana o bloqueio de navios petroleiros na Venezuela, em uma nova escalada entre Washington e o país sul-americano governado pelo esquerdista Nicolás Maduro.

"Vamos buscar com todos os países que assim o desejem da América Latina ou de outros continentes (...) uma solução pacífica e que não haja intervenção" americana na Venezuela, afirmou a presidente de esquerda durante sua habitual coletiva matinal.

Sheinbaum insistiu que o tema central dessa crise é "o intervencionismo e o ingerencismo (sic)", que poderiam levar ao estouro de um conflito entre os dois países.

"Existem todos os mecanismos estabelecidos pelas Nações Unidas para que haja uma solução pacífica para qualquer disputa, e todas as partes precisam participar", acrescentou.

Sheinbaum também descartou que qualquer atuação do México para evitar uma ação armada contra a Venezuela afete a relação com os Estados Unidos, seu vizinho e principal parceiro comercial.

"Isso não tem por que interferir em nossa relação com os Estados Unidos", disse.

"Há coordenação com os Estados Unidos, mas nós temos uma Constituição e precisamos defender nossos princípios", afirmou a presidente, em referência às normas da política externa mexicana, baseadas na autodeterminação dos povos e na não intervenção estrangeira.

