Assange processa Fundação Nobel por premiar Machado

18/12/2025 13:40

O fundador do WikiLeaks apresentou uma denúncia contra a Fundação Nobel após a decisão de atribuir o Nobel da Paz à líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, devido ao seu apoio a Donald Trump. 

Julian Assange alega que o prêmio de 2025 representa um "desvio de fundos e a facilitação de crimes de guerra segundo a lei sueca" e exige o congelamento do cheque de 11 milhões de coroas suecas (aproximadamente 1 milhão de dólares ou 5,52 milhões de reais) prometido à venezuelana. 

O Prêmio Nobel da Paz é concedido pelo Comitê Norueguês em Oslo, mas Assange acredita que a Fundação Nobel, em Estocolmo, deveria assumir a responsabilidade financeira. 

O fundador do WikiLeaks acredita que a escolha de Machado viola o testamento de Alfred Nobel de 1895 — que estipula que o prêmio deve ser concedido à pessoa que tenha realizado "o maior ou melhor trabalho pela fraternidade entre as nações, pela abolição ou redução dos exércitos permanentes e pela organização e promoção de congressos de paz" — devido ao seu apoio às ações de Donald Trump na Venezuela. 

O presidente dos EUA, a quem Machado dedicou seu prêmio, mobilizou uma imponente flotilha no Caribe desde agosto, oficialmente para combater o tráfico de drogas, o que resultou em pelo menos 87 mortes.

O Nobel da Paz foi concedido a Machado por seus esforços na promoção de uma transição democrática na Venezuela. 

Segundo o WikiLeaks, existe o risco de que "fundos da Fundação Nobel tenham sido ou estejam sendo desviados" de "seu propósito beneficente para facilitar agressões, crimes contra a humanidade e crimes de guerra". 

A polícia sueca confirmou à AFP que recebeu a denúncia. 

Assange acusa trinta funcionários ligados à Fundação Nobel de terem transformado "um instrumento da paz em um instrumento de guerra".

nzg/ef/lpt/meb/mb/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia eua nobel premio suecia venezuela

