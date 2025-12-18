Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Índia é o pais com mais casos de doping do mundo pelo terceiro ano consecutivo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/12/2025 13:16

compartilhe

SIGA

A Índia, candidata a sediar os Jogos Olímpicos de 2036, ocupou pelo terceiro ano consecutivo o posto de país com mais casos de doping no mundo, segundo relatório publicado pela Agência Mundial Antidoping (Wada).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em 2024, 260 atletas indianos foram flagrados em 7.113 testes realizados, de acordo com o documento publicado pela Wada na terça-feira (16).

Trata-se de um duro golpe para o país mais populoso do mundo, que se prepara para organizar os Jogos da Commonwealth de 2030 e que pretende sediar os Jogos Olímpicos de 2036.

A Índia, que tenta recuperar credibilidade, já registrou o maior número de infrações mundiais vinculadas ao doping em 2022 e 2023.

Após a publicação do relatório, a Agência Nacional Antidoping da Índia (NADA), defendeu sua gestão.

"Nestes últimos anos, a Índia reforçou significativamente seu dispositivo antidoping", afirmou a NADA em nota divulgada na quarta-feira (17).

A agência aponta que "aumentou o número de testes" e "enfatizou a educação e sensibilização" em torno do tema.

Segundo a NADA, até 16 de dezembro de 2025 foram realizados 7.068 testes desde o início do ano, com 110 casos positivos.

fk/juf/ig/dam/avl/cb/aa

Tópicos relacionados:

2036 doping esporte ind oly

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay