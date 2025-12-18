Índia é o pais com mais casos de doping do mundo pelo terceiro ano consecutivo
A Índia, candidata a sediar os Jogos Olímpicos de 2036, ocupou pelo terceiro ano consecutivo o posto de país com mais casos de doping no mundo, segundo relatório publicado pela Agência Mundial Antidoping (Wada).
Em 2024, 260 atletas indianos foram flagrados em 7.113 testes realizados, de acordo com o documento publicado pela Wada na terça-feira (16).
Trata-se de um duro golpe para o país mais populoso do mundo, que se prepara para organizar os Jogos da Commonwealth de 2030 e que pretende sediar os Jogos Olímpicos de 2036.
A Índia, que tenta recuperar credibilidade, já registrou o maior número de infrações mundiais vinculadas ao doping em 2022 e 2023.
Após a publicação do relatório, a Agência Nacional Antidoping da Índia (NADA), defendeu sua gestão.
"Nestes últimos anos, a Índia reforçou significativamente seu dispositivo antidoping", afirmou a NADA em nota divulgada na quarta-feira (17).
A agência aponta que "aumentou o número de testes" e "enfatizou a educação e sensibilização" em torno do tema.
Segundo a NADA, até 16 de dezembro de 2025 foram realizados 7.068 testes desde o início do ano, com 110 casos positivos.
