Morre Antony Price, estilista que vestiu David Bowie e Mick Jagger

O mundo da moda prestou homenagem, nesta quinta-feira (18), ao estilista britânico Antony Price, que vestiu lendas do pop como Mick Jagger, David Bowie e Bryan Ferry, do Roxy Music, após sua morte aos 80 anos.

A marca 16Arlington, com quem ele colaborou em uma coleção em novembro, expressou sua "grande tristeza" no Instagram nesta quinta-feira pelo falecimento de "um dos estilistas britânicos mais influentes de sua geração".

A morte de Antony Price ocorre menos de um mês após a apresentação desta coleção de 16 modelos em Londres, marcando o retorno do estilista à moda após um hiato de três décadas.

Nick Rhodes, do grupo Duran Duran, outra estrela britânica que vestiu criações de Price, compartilhou sua tristeza no Instagram após a morte de seu "querido amigo".

"Ele era um estilista visionário com habilidades técnicas extraordinárias. Ninguém personificou o glamour melhor do que Antony", acrescentou o músico de 63 anos.

Price, que nasceu em Yorkshire (norte da Inglaterra) em 1945, passou quatro anos na Escola de Arte de Bradford antes de estudar no Royal College of Art, uma escola renomada e especializada em design e moda, onde se formou em 1968.

O estilista fundou sua marca homônima onze anos depois e realizou seu primeiro desfile de moda em 1980.

Mais recentemente, Price havia se tornado um dos estilistas de confiança da rainha Camilla, esposa do rei Charles, segundo a imprensa britânica.

