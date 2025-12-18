Assine
Finalíssima entre Argentina e Espanha será disputada em 27 de março no Catar

18/12/2025 12:52

A Finalíssima, jogo entre a atual campeã da Copa América, a Argentina, e a campeã da última Eurocopa, a Espanha, será disputada no dia 27 de março no estádio de Lusail, no Catar, anunciou a Conmebol nesta quinta-feira (18).

O duelo, que vai acontecer a menos de três meses do início da Copa do Mundo de 2026, servirá igualmente como preparação para a 'Albiceleste', que também é a atual campeã mundial, e a 'Roja', uma das favoritas ao título.

O local escolhido trará boas recordações à seleção argentina, pois o jogo será disputado no mesmo estádio de Lusail onde o capitão Lionel Messi levantou a Copa do Mundo há exatamente três anos.

"Esta partida emblemática é mais do que uma competição; é um símbolo de cooperação e respeito entre confederações, e uma oportunidade para que os torcedores desfrutem de um evento verdadeiramente histórico", destacou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, citado em comunicado.

Esta será a quarta edição deste confronto, que em 1985 e 1993 foi disputado sob o nome de Copa Artemio Franchi. Em 2022, a Finalíssima retornou com a vitória da Argentina sobre a Itália por 3 a 0 em Londres, o segundo título dos sul-americanos após o de 1993.

A Espanha, líder do ranking da Fifa logo à frente da Argentina, vai disputar sua primeira edição.

Um dos principais atrativos da partida será o duelo pessoal entre o astro argentino Lionel Messi e o jovem espanhol Lamine Yamal.

