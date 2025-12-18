Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Conselho de Segurança da ONU se reunirá na terça-feira para discutir crise na Venezuela

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/12/2025 12:40

compartilhe

SIGA

O Conselho de Segurança da ONU se reunirá na próxima terça-feira (23) para discutir a crise entre Venezuela e Estados Unidos, confirmaram fontes diplomáticas, enquanto Washington anunciou um bloqueio aos navios que transportam petróleo de e para o país sul-americano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Solicitamos uma reunião urgente do Conselho de Segurança para discutir a agressão em curso dos Estados Unidos contra a República Bolivariana da Venezuela", afirma uma carta enviada por Caracas ao Conselho e endossada por China e Rússia. 

A reunião ocorrerá às 15h00, horário local (17h00 BRT), disseram à AFP, nesta quinta-feira (18), duas fontes diplomáticas que pediram anonimato.

gw/msp/val/mr/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia eua onu venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay