Conselho de Segurança da ONU se reunirá na terça-feira para discutir crise na Venezuela

O Conselho de Segurança da ONU se reunirá na próxima terça-feira (23) para discutir a crise entre Venezuela e Estados Unidos, confirmaram fontes diplomáticas, enquanto Washington anunciou um bloqueio aos navios que transportam petróleo de e para o país sul-americano.

"Solicitamos uma reunião urgente do Conselho de Segurança para discutir a agressão em curso dos Estados Unidos contra a República Bolivariana da Venezuela", afirma uma carta enviada por Caracas ao Conselho e endossada por China e Rússia.

A reunião ocorrerá às 15h00, horário local (17h00 BRT), disseram à AFP, nesta quinta-feira (18), duas fontes diplomáticas que pediram anonimato.

