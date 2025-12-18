Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Presidente de Belarus afirma que míssil hipersônico russo Oreshnik foi implantado em seu país

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/12/2025 12:28

compartilhe

SIGA

O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, afirmou nesta quinta-feira (18) que um míssil hipersônico russo de nova geração, com capacidade nuclear, conhecido como Oreshnik, foi implantado em seu país. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O Oreshnik está em Belarus desde ontem. E entrará em serviço de combate", disse Lukashenko em seu discurso anual. A Rússia, aliada mais próxima de Minsk, afirmou no ano passado que poderia implantar o míssil em Belarus em 2025.

bur/thm/pb/mb/aa

Tópicos relacionados:

armamento belarus russia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay