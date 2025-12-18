Presidente de Belarus afirma que míssil hipersônico russo Oreshnik foi implantado em seu país

O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, afirmou nesta quinta-feira (18) que um míssil hipersônico russo de nova geração, com capacidade nuclear, conhecido como Oreshnik, foi implantado em seu país.

"O Oreshnik está em Belarus desde ontem. E entrará em serviço de combate", disse Lukashenko em seu discurso anual. A Rússia, aliada mais próxima de Minsk, afirmou no ano passado que poderia implantar o míssil em Belarus em 2025.

