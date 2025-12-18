Assine
Internacional

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

Repórter
18/12/2025 11:20

AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2025 ATÉ SEXTA-FEIRA, 26 DE DEZEMBRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2025

América

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Prazo para o Departamento de Justiça dos EUA divulgar seus documentos no caso Epstein - 

 (+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Audiência de instrução no tribunal estadual para Luigi Mangione, acusado do assassinato de Brian Thompson -  (até 22)

Europa

 MOSCOU (Rússia) - Conferência de imprensa anual do presidente russo Vladimir Putin -  07H00

 PARIS (França) - Decisão sobre o pedido de suspensão da plataforma Shein na França - 

 VARSÓVIA (Polónia) - Visita do presidente da Ucrânia Zelensky - 

 (+) FRANÇA - Manifestações e bloqueios de agricultores contrários ao abate de rebanhos afetados por casos de dermatose -  (até 21)

 BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no escândalo 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen -  (até 28 de Dezembro 2026)

Ásia-Pacífico

 HONG KONG (China) - Jimmy Lai e Apple Daily em julgamento sob a lei de segurança nacional -  (até 31 de Janeiro 2026)

SÁBADO, 20 DE DEZEMBRO DE 2025

América

 FOZ DO IGUAÇU (Brasil) - Cúpula de chefes de Estado do bloco Mercosul - 

 (+) MANAUS (Brasil) - Papai Noel leva presentes para as crianças das comunidades ribeirinhas na Amazônia -  16H00

DOMINGO, 21 DE DEZEMBRO DE 2025

Europa

 SÃO PETERSBURGO (Rússia) - Putin organiza uma cúpula informal de países da Comunidade de Estados Independentes (CEI) -  (até 22)

 (+) TOMSK (Rússia) - Crianças protestam contra a proibição governamental do Roblox -  06H00

SEGUNDA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2025

América

 (+) QUITO (Equador) - Tribunal irá proferir sentença contra 17 militares acusados do desaparecimento forçado de quatro menores cujos corpos foram queimados - 

Ásia-Pacífico

 PUTRAJAYA (Malásia) - Chanceleres da Asean se reúnem em Kuala Lumpur para discutir as tensões na fronteira entre a Tailândia e o Camboja - 

TERÇA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2025

América

 WASHINGTON (Estados Unidos) - PIB do terceiro trimestre (após atraso devido à paralisação do governo federal) - Estimativa inicial -  11H30

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo -  13H00

QUINTA-FEIRA, 25 DE DEZEMBRO DE 2025

Mundo

 MUNDO - O mundo cristão celebra o Natal - 

