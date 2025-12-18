Inflação tem queda inesperada nos EUA em novembro, a 2,7% (IPC)

A inflação nos Estados Unidos foi mais moderada do que os analistas esperavam em novembro, mostram dados oficiais publicados com atraso nesta quinta-feira (18).

O índice de preços ao consumidor (IPC) aumentou 2,7% em 12 meses em novembro, informou o Departamento do Trabalho.

O dado ficou abaixo dos 3% registrados em setembro, o mês mais recente para o qual havia dados completos devido a uma prolongada paralisação do governo.

