Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Inflação tem queda inesperada nos EUA em novembro, a 2,7% (IPC)

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/12/2025 10:56

compartilhe

SIGA

A inflação nos Estados Unidos foi mais moderada do que os analistas esperavam em novembro, mostram dados oficiais publicados com atraso nesta quinta-feira (18).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O índice de preços ao consumidor (IPC) aumentou 2,7% em 12 meses em novembro, informou o Departamento do Trabalho. 

O dado ficou abaixo dos 3% registrados em setembro, o mês mais recente para o qual havia dados completos devido a uma prolongada paralisação do governo.

bys/des/mr/dga/yr/fp

Tópicos relacionados:

comercio consumo eua inflacao taxas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay