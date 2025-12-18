Assine
Papa aceita a renúncia do influente arcebispo de Nova York

18/12/2025 10:20

O papa Leão XIV aceitou a renúncia do influente arcebispo de Nova York, Timothy Dolan, uma figura conhecida na ala conservadora da Igreja americana, anunciou o Vaticano nesta quinta-feira (18). 

O primeiro papa americano da Igreja Católica substituiu Dolan — que renunciou de acordo com o direito canônico ao completar 75 anos — por um bispo relativamente desconhecido de 58 anos do Illinois, Ronald Hicks. 

A nomeação sugere o desejo da Igreja de adotar uma postura mais firme contra as decisões do governo americano de Donald Trump, particularmente em relação aos direitos humanos. 

Dolan, que era arcebispo de Nova York desde 2009, é uma figura emblemática e midiática da Igreja americana, além de um ferrenho opositor do aborto. 

Sua renúncia ocorre poucos dias após a criação de um fundo de 300 milhões de dólares (1,65 bilhão de reais) para indenizar vítimas de abuso sexual que apresentaram denúncias contra a Igreja no estado de Nova York.

