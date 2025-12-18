Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA anuncia 4 mortos em novo ataque contra suposta lancha do tráfico no Pacífico

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/12/2025 09:58

compartilhe

SIGA

As Forças Armadas dos Estados Unidos informaram nesta quarta-feira (17) que realizaram um novo ataque contra uma lucha supostamente utilizada pelo tráfico de drogas em águas do Pacífico, com um balanço de quatro mortos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Os serviços de inteligência confirmaram que a embarcação estava transitando por uma rota conhecida do narcotráfico no Pacífico Oriental, e estava realizando operações de tráfico de drogas", diz uma publicação no X do Comando Sul dos Estados Unidos (Southcom).

"No total, quatro narcoterroristas do sexo masculino foram mortos, enquanto as forças dos Estados Unidos saíram ilesas", acrescenta o texto.

Desde que iniciou a campanha de combate ao tráfico de drogas em setembro, os Estados Unidos realizaram mais de 25 ataques deste tipo, que deixaram pelo menos 99 mortos. 

O governo do presidente americano Donald Trump acusa Nicolás Maduro de chefiar uma rede de tráfico de drogas, o que mandatário venezuelano venezuelano nega.

Na terça-feira, Trump deu um novo passo na escalada de sua campanha de pressão contra Caracas ao determinar um bloqueio naval dos "navios petroleiros sancionados" que saiam ou se dirijam à Venezuela

O destacamento militar americano na região "só vai aumentar", até que a Venezuela devolva "aos Estados Unidos da América todo o Petróleo, a Terra, e outros Ativos que roubaram de nós anteriormente", acrescentou, embora tenha se mantido vago sobre uma possível intervenção terrestre na Venezuela.

Além disso, os Estados Unidos anunciaram nesta quarta o envio de tropas para o porto de Manta no Equador, para uma "operação temporária" de combate ao narcotráfico.

jz-bur/mel/rpr

Tópicos relacionados:

diplomacia equador eua narcotrafico transporte venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay