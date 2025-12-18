EUA anuncia 4 mortos em novo ataque contra suposta lancha do tráfico no Pacífico

As Forças Armadas dos Estados Unidos informaram nesta quarta-feira (17) que realizaram um novo ataque contra uma lucha supostamente utilizada pelo tráfico de drogas em águas do Pacífico, com um balanço de quatro mortos.

"Os serviços de inteligência confirmaram que a embarcação estava transitando por uma rota conhecida do narcotráfico no Pacífico Oriental, e estava realizando operações de tráfico de drogas", diz uma publicação no X do Comando Sul dos Estados Unidos (Southcom).

"No total, quatro narcoterroristas do sexo masculino foram mortos, enquanto as forças dos Estados Unidos saíram ilesas", acrescenta o texto.

Desde que iniciou a campanha de combate ao tráfico de drogas em setembro, os Estados Unidos realizaram mais de 25 ataques deste tipo, que deixaram pelo menos 99 mortos.

O governo do presidente americano Donald Trump acusa Nicolás Maduro de chefiar uma rede de tráfico de drogas, o que mandatário venezuelano venezuelano nega.

Na terça-feira, Trump deu um novo passo na escalada de sua campanha de pressão contra Caracas ao determinar um bloqueio naval dos "navios petroleiros sancionados" que saiam ou se dirijam à Venezuela

O destacamento militar americano na região "só vai aumentar", até que a Venezuela devolva "aos Estados Unidos da América todo o Petróleo, a Terra, e outros Ativos que roubaram de nós anteriormente", acrescentou, embora tenha se mantido vago sobre uma possível intervenção terrestre na Venezuela.

Além disso, os Estados Unidos anunciaram nesta quarta o envio de tropas para o porto de Manta no Equador, para uma "operação temporária" de combate ao narcotráfico.

