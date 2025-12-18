Assine
Internacional

Trump promete aos EUA um 'boom econômico' em 2026

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/12/2025 09:58

O presidente Donald Trump declarou nesta quarta-feira (17), em discurso à nação, que os Estados Unidos estão "próximos de um boom econômico como o mundo nunca viu" em 2026, que coincidirá com a Copa do Mundo de futebol e os 250 anos da Independência.

"Não poderia haver uma homenagem mais apropriada para este feito épico do que culminar no retorno dos Estados Unidos, que começou há apenas um ano", declarou Trump em sua mensagem televisionada, em referência à sua segunda eleição.

A economia tem sido a principal preocupação dos americanos, que dão uma nota medíocre ao mandatário republicano nesse quesito após 11 meses de gestão.

economia eua politica

