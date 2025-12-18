Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ataque ucraniano com drones mata três pessoas na região russa de Rostov

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/12/2025 09:58

compartilhe

SIGA

Ataques ucranianos com drones mataram três pessoas nesta quinta-feira na região russa de Rostov, informou o governador da região, em um momento de negociações diplomáticas para tentar encerrar o conflito.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Um ataque provocou um incêndio em um navio de carga no porto da capital regional, onde dois tripulantes morreram e três ficaram feridos, informou no Telegram o governador interino da região, Yuri Sliusar.

Um civil morreu e seis ficaram feridos na cidade de Bataisk, próxima das instalações portuárias, acrescentou. 

"As comissões municipais documentarão todas as consequências do ataque", afirmou o governador.

Os ataques aconteceram no momento em que a Ucrânia intensifica as incursões noturnas com drones em território russo, visando infraestruturas energéticas das quais Moscou depende para financiar sua ofensiva.

As autoridades russas afirmam que dezenas de drones são interceptados todas as noites. 

bur-gmo/abs/mas/fp

Tópicos relacionados:

conflito russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay