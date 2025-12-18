Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA e Rússia terão reuniões sobre a Ucrânia em Miami no fim de semana

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/12/2025 09:58

compartilhe

SIGA

Funcionários do governo dos Estados Unidos e da Rússia se reunirão em Miami no fim de semana para novas conversas sobre o plano do presidente Donald Trump para tentar acabar com a guerra na Ucrânia, disse uma fonte da Casa Branca à AFP na quarta-feira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O anúncio aconteceu depois que o presidente ucraniano Volodimir Zelenski celebrou avanços durante dois dias de reuniões em Berlim entre Kiev e os enviados de Trump, apesar de ter alertado que Moscou está se preparando para "um novo ano de guerra".

O enviado de Trump, Steve Witkoff, e seu genro Jared Kushner devem participar das reuniões pelo lado dos Estados Unidos, enquanto o enviado econômico de Putin, Kiril Dmitriev, integrará a delegação russa, informou o site americano Politico.

A fonte da Casa Branca não revelou detalhes sobre as equipes dos Estados Unidos e da Rússia.

Nas últimas semanas, as gestões diplomáticas foram intensificadas para tentar acabar com a invasão russa que começou há quase quatro anos. Witkoff e Kushner se reuniram com Putin no Kremlin em novembro e com os ucranianos e líderes europeus em Berlim.

Mas grandes divergências persistem em diversos pontos.

Ucrânia e Estados Unidos apontam avanços na questão das garantias de segurança futuras para Kiev, mas existem divergências sobre a cessão de territórios ucranianos. 

Por sua vez, Putin afirmou na quarta-feira que Moscou alcançará, "sem dúvida", seus objetivos na guerra, incluindo a tomada dos territórios que afirma que pertencem à Rússia.

dk/sla/mvl/cr/mvl/mas/fp

Tópicos relacionados:

diplomacia eua politica russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay